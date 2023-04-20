Adana'da berberlerin bayram tıraşı mesaisi başladı: '3-4 saat bekleyen müşterilerimiz var' Bayram hazırlıkları ev ve mutfakların yanı sıra fiziken de yapılıyor. Hal böyle olunca da bayramdan önce hatta bayram namazına kadar sürecek berber mesaisi yaşanıyor.

İHA

Ramazan Bayramı'na 1 gün kaldı.

Arefe gününde esnaf ve vatandaşı büyük bir telaş sardı.

Bir yoğunluk da berberlerde yaşanmaya başladı. Öyle ki yoğunluk en üst düzeye ulaştı.

Adana’da da erkekler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluşturdu. Bayram öncesinde vatandaşlar her ne kadar randevu alarak berberlere gitse de yine de kuyrukta beklemeleri dikkat çekti.

Sabah 07.00’da dükkanını açan berberlerin, bayram namazına kadar mesai yapacakları öğrenildi.

"3-4 saat bekleyen müşterilerimiz var"

Her bayram öncesi yoğunluğun arttığını belirten erkek kuaförü Ercan Ocaklı, “Bu 2 gün içerisinde 4 saat ya uyuduk ya da uyumadık. Bugün de sabaha kadar devam edeceğiz. 10 kişilik ekiple çalışıyoruz yine de yetiştiremiyoruz. Randevu sistemi tam olmuyor. 3-4 saat bekleyen müşterilerimiz var. 5 saat bekleyen müşteri yeni oturabildi tıraş koltuğuna. Çok yoğunuz.” diye konuştu.

"Herkes güzelliğine önem veriyor"

Tıraş olmaya gelen Kadir Yıldız, “5 saat sıra bekledim daha yeni oturdum. Bayram öncesi herkes güzelliğine önem veriyor o nedenle de son güne bırakıyor insanlar tıraşlarını.” ifadelerini kullandı.