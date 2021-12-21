- Haberler
- Gündem Haberleri
- Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı
Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı
DEAŞ adına faaliyet gösterip yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 13 şüphelinin yakalanması için, şafak vakti operasyon düzenlendi.
- DHA
- 21.12.2021 - 08:49
- Güncelleme : 21.12.2021 - 09:02
Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunup, kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Belirlenen adreslere, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
13 ADRESE BASKIN YAPILDI
13 adrese yapılan baskınlarda evlerin demir kapıları koçbaşları ile kırıldı.
Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunanlardan bazılarını gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı VİDEO