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    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

    DEAŞ adına faaliyet gösterip yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 13 şüphelinin yakalanması için, şafak vakti operasyon düzenlendi.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 09:02
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    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

    Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunup, kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

    Belirlenen adreslere, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    13 ADRESE BASKIN YAPILDI

    13 adrese yapılan baskınlarda evlerin demir kapıları koçbaşları ile kırıldı.

    Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunanlardan bazılarını gözaltına aldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı VİDEO

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı #1

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı #2

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı #3

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı #4

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı #5

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı #6

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı #7

    Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı #8

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