Adana'da DEAŞ'a operasyon düzenlendi

Özel harekat polisleri, terör örgütü şüphelilerinin evlerine baskın yaptı.

Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

ÖZEL HAREKATTAN OPERASYON

Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ekipler, söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi ve şüpheliler yakalandı.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.



