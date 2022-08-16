Adana'da DEAŞ'liler için şafak operasyonu

Adana'da DEAŞ'liler için şafak operasyonu

Terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Son operason Adana'da gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda terör örgütü DEAŞ saflarında asker, polis ve mühendis olarak görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 10 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelier şafak operasyonuyla yakalandı

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre; operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.