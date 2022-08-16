Petrol
94.32
-0.82%
Euro
18.244
-0.05%
Dolar
17.9597
0.01%
Altın
1.029
0.12%
Borsa
2857
0.00%
Bitcoin
431.969
-3.20%
BTXN Coin
6.27
-2.63%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Adana'da DEAŞ'liler için şafak operasyonu

    Terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.
    • 16.08.2022 - 07:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da DEAŞ'liler için şafak operasyonu

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Son operason Adana'da gerçekleştirildi.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda terör örgütü DEAŞ saflarında asker, polis ve mühendis olarak görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 10 şüpheliyi tespit etti.

    Şüphelier şafak operasyonuyla yakalandı

    Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    DHA'nın haberine göre; operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da DEAŞ liler için şafak operasyonu #1

     

     


    İlginizi Çekebilir

    İngiltere'de tren sürücülerinin greve gitmesi ulaşımı felç etti
    Dünya

    İngiltere'de tren sürücülerinin greve gitmesi ulaşımı felç etti

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Avrupa, doğalgazda alternatif arıyor
    Ekonomi

    Avrupa, doğalgazda alternatif arıyor

    Görüş Bildir