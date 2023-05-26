Adana'da düğün salonunda kalan depremzede aile konteyner kente yerleşti Adana'da düğün salonunda kalan depremzede İbrahim Çatak,"Devletimiz bizi sevindirdi. Biz sokakta yaşıyorduk. Üç aydır düğün salonunda sürünüyordum 7 kişiyle. İki tane özürlü çocuğum vardı, düğün salonu berbattı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası, yaralar sarılmaya devam ediyor.

Devlet, tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olmayı da sürdürüyor.

Adana’nın Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde de depremzedeler için, 514 konteyner kuruldu..

Kahramamaraş depreminden etkilenen Adana'da yaşayan ve ailesiyle düğün salonunda kalan İbrahim Çatak, konteyner kente yerleştirildi.

Düğün salonunda zor zamanlar geçiren Çatak ve ailesi, "Devletimiz bizi sevindirdi" dedi.

3 ay sonra konteyner kente geldiler

Şanlıurfa’da depremde evi ağır hasar gören 42 yaşındaki İbrahim Çatak, eşi ve 5 çocuğuyla 3 ay boyunca düğün salonunda kaldıktan sonra Adana’daki konteyner kentin açılmasıyla buraya yerleşti.

"Burası saray gibi"

Yaşadıklarını anlatan Çatak, ”Devletimiz bizi sevindirdi. Biz sokakta yaşıyorduk. Üç aydır düğün salonunda sürünüyordum 7 kişiyle. İki tane özürlü çocuğum vardı, düğün salonu berbattı. Düğün salonuna göre burası bayağı bir saray yani benim için.

Tuvaletimiz yoktu, banyomuz yoktu orada. Ama burada elektriğimiz, tuvaletimiz, banyomuz, bütün imkanlarımız var. Saray gibi bir yer benim için. Sokakta kalmaktansa burası saraydır benim için.” dedi.

Depremzedelerin her ihitiyacı karşılanıyor

AFAD koordinesinde kurulan 21 metrekarelik konteynerlarda duş, lavabo, mutfak, buzdolabı, ocak ve termosifon yer alırken, konteyner kentte elektrik, sokak aydınlatma sistemleri ve çocuklar için bir oyun parkı da bulunuyor.

Depremzedelerin yemek, tuvalet, banyon ile çamaşır yıkama ihtiyaçları da konteyner kentte karşılanırken, konteyner evlerine yerleşen depremzedeler her türlü detayın düşünüldüğünü kaydetti.