Adana'da eşinin terk ettiği kadına devlet sahip çıktı

Abdurrezzak Yüksel, geçim sıkıntısı nedeniyle eşini ve çocuklarını ortada bıraktı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yardımıyla 9 çocuklu Meryem Yüksel'e maaş desteği verildi.

Adana’da yaşayan Abdurrezzak (38) ve Meryem Yüksel (37) çifti, 17 sene önce evlendi.

Çiftin bu evlilikten 1’i zihinsel engelli toplam 9 çocuğu dünyaya geldi.

Çift, hayatlarını idame ettirirken fırıncılık yapan Abdurrezzak Yüksel’in, 2 sene önce beyninde tümör çıktı.

Bunun üzerine önce işten çıkan Yüksel, ardından ameliyat geçirdi.

KARISINI VE ÇOCUKLARINI TERK ETTİ

Ameliyatın ardından psikolojik travma yaşayan genç adam, geçim sıkıntısı nedeniyle eşiyle sürekli tartışmaya başladı.

Bu tartışmaların sonunda Abdurrezzak Yüksel, iddiaya göre evi terk etti.

MAAŞ DESTEĞİ VERİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Meryem Yüksel ve çocuklarına sahip çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aileye maddi yardım yaptı ve engelli çocuğa maaş bağladı.