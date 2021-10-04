Adana’da, FETÖ'nün sözde ‘büyük bölgecisine’ 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

FETÖ’nün sözde ‘büyük bölgecisi’ olduğu gerekçesi ile tutuksuz yargılanan F.A. isimli şahıs, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

FETÖ’nün sözde büyük bölgecisi olduğu belirlenen F.A. isimli şahsın yargılanmasına, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Dava duruşmasına tutuksuz yargılanan F.A. katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık F.A.’nın örgüt üyeleri ile irtibatının, FETÖ’ye ait evlerde kaldığının tespit edildiğini belirtti.

HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Ayrıca F.A.’nın, FETÖ/PDY bünyesinde sözde büyük bölgeci olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü, HTS kayıtları incelemesinde örgütün sözde "Adana il ablası", "Seyhan eyalet ablası" ve "Adana il muhasebecisi" ile irtibatının belirlendiğini ifade edildi.

BANK ASYA’DA TALİMAT ÜZERİNE HESAP ARTIRIMI YAPTI

F.A.’nın, FETÖ'nün finans kaynağı Bank Asya'da örgütsel talimat ile hesap artırımı yaptığını ve örgütsel toplantılara katıldığını kaydeden savcı, F.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ÖRGÜTSEL KONUMUNUN BULUNMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını öne sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.