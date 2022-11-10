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    Adana'da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama

    Sarıçam'da bir depoya yapılan baskında gümrük kaçağı 132 milyon 250 bin boş makaron ile 4 milyon 725 bin doldurulmuş makaron ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 10.11.2022 - 10:20
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    Adana'da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ekipler ihbar sonrasında harekete geçti.

    Operasyonun düğmesine basan ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi.

    Gümrük kaçağı suç unsurları bulundu

    Aramada gümrük kaçağı 132 milyon 250 bin makaron, 31 bin 600 gram kıyılmış tütün, 4 milyon 725 bin doldurulmuş makaron ve sigara üretim ünitesi ele geçirildi.

    Adana da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama #1

    "Kahraman polislerimize tebrikler"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan "Kahraman polislerimize tebrikler" notu ile duyurduğu operasyonda, Hüseyin Abike ile güvenlik görevlisi Naci Alasulu gözaltına alındı.

    "Para kazanacağımı düşünüyordum beceremedim"

    Şüphelilerden Hüseyin Abike’nin ifadesinde, "Çevremdeki kişilerden parça toplayıp, makine kurdum. Para kazanacağımı düşünüyordum ancak beceremedim." dediği belirtildi.

    2 şüpheli tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Adana da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama #2

    Adana da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama #3

    Adana da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama #4

    Adana da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama #5

    Adana da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama #6

    Adana da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama #7

    Adana da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama #8

    Adana da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama #9


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