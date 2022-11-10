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- Adana'da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama
Adana'da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama
- 10.11.2022 - 10:20
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ekipler ihbar sonrasında harekete geçti.
Operasyonun düğmesine basan ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi.
Gümrük kaçağı suç unsurları bulundu
Aramada gümrük kaçağı 132 milyon 250 bin makaron, 31 bin 600 gram kıyılmış tütün, 4 milyon 725 bin doldurulmuş makaron ve sigara üretim ünitesi ele geçirildi.
"Kahraman polislerimize tebrikler"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan "Kahraman polislerimize tebrikler" notu ile duyurduğu operasyonda, Hüseyin Abike ile güvenlik görevlisi Naci Alasulu gözaltına alındı.
"Para kazanacağımı düşünüyordum beceremedim"
Şüphelilerden Hüseyin Abike’nin ifadesinde, "Çevremdeki kişilerden parça toplayıp, makine kurdum. Para kazanacağımı düşünüyordum ancak beceremedim." dediği belirtildi.
2 şüpheli tutuklandı
DHA'nın haberine göre, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.