Haberler

Gündem Haberleri

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama

Sarıçam'da bir depoya yapılan baskında gümrük kaçağı 132 milyon 250 bin boş makaron ile 4 milyon 725 bin doldurulmuş makaron ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.