Adana'da kamyonetin arkasına bağladıkları atı koşturdular

İki kişinin kamyonetin arkasına iple bağladıkları atı kilometrelerce koşturması kameralara yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki şahıs, 01 AEK 610 plakalı kamyonete bir atı boynundan iple bağladı.

KİLOMETRELERCE KOŞTURDULAR

Yeşiloba Mahallesi’nden harekete başlayan kamyonet, yaklaşık 3 kilometre boyunca yoluna devam edip Öğretmenler Bulvarı’na geldi. Bulvarda diğer sürücülerin korna ile uyarı yapmasına rağmen bunu dikkate almayan sürücü, yoluna devam etti.

Atı uzun bir süre bu şekilde götürmeye devam eden sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

Kamyonetin arkasına bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular