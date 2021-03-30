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Adana’da mağaza açılışı koronayı unutturdu
Vakaların artışa geçtiği kentteki bir züccaciye mağazasının açılışında, indirim yoğunluğu yaşandı.
- İHA
- 30.03.2021 - 13:34
- Güncelleme : 30.03.2021 - 13:58
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan bir züccaciye mağazası önünde istenmeyen görüntüler oluştu.
Sabah 07.30'da kapılarını açan mağazada açılışa özel indirimler olması nedeniyle vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.
KORONAYI UNUTUP DAKİKALARCA SIRA BEKLEDİLER
Mağaza çalışanlarının kuyruktaki vatandaşları sırayla içeri almasına rağmen yaklaşık 30-40 metre uzunluğunda kuyruk oluştu. Kuyrukta sosyal mesafenin dikkate alınmadığı görüldü.
Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kuyruğun giderek arttığını söyledi.
Adana’da mağaza açılışı koronayı unutturdu VİDEO