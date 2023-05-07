Adana'da sağanak yağış sele dönüştü Kentte öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi, cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

İHA

Türkiye afetlerle mücadele ediyor...

Yaşanan depremlerin ardından depremzede vatandaşların yaraları sarılmaya başlanıldı.

Afet bölgelerinde kalıcı konutların temelleri atılırken vatandaşlar için ise geçici yaşam alanları oluşturuldu.

Öte yandan deprem bölgesinde yeni doğal afetler meydana geliyor.

Yağış hayatı etkiledi

Adana’nın Kozan ilçesinde saat 15.00’e başlayan ve 1 saat boyunca etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi.

2 mahallede sel oluştu

Ağlıboğaz ve Türkeli Mahalleleri taşkın nedeni ile sele teslim olurken kent merkezinde caddeler sular altında kaldı.

Caddelerde mahsur kalan araçlar oldu.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Ağlıboğaz Mahallesinde bazı küçük baş hayvanların telef olduğu belirtildi. İlçede yağış etkisini sürdürüyor.