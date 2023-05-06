Adana'da sanal devriye ekipleri dolandırıcı çetesini yakaladı! 3 milyon lira vurgun İnternet üzerinden sahte ilan verip 13 kişiden 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülen çete sanal devriye ekibi tarafından tespit edilmesinin ardından 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İHA

Vatandaşları farklı vaadlerle dolandıran çeteler her geçen gün artıyor.

Ekipler vatandaşları ağlarına düşüren çeteye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bir yeni operasyon ise Adana'da yapıldı.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekibi şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Ekipler sosyal medya ve internet sitelerine verdikleri sahte ilanlarla 13 kişiyi 3 milyon lira dolandıran şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

2 kişiyi dolandırdılar

Takip sırasında şüphelilerin, ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle 2 kişiyi dolandırdıkları da belirlendi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, 8 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

8 kişi gözaltına alındı

Operasyonda şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen A.G.’nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Suç unsurları tespit edildi

Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 40 bin TL nakit para, farklı kişilere ait 29 banka kartı, 10 uzun namlulu silah fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

2 kişi tutuklandı

Emniyete götürülerek ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkan şüphelilerden A.G. ile birlikte 2 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.