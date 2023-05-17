Adana'da sıcaklık 37 dereceyi buldu: Parklar doldu taştı Adana'da mayıs ayının ortasında kent merkezindeki termometreler 37 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar parklara koştu.

DHA

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hava sıcaklıkları da artmaya başladı.

Adana'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık arttı.

Sıcaktan etkilenenler ağaç gölgelerinde, parklarda serinlemeye çalıştı.

Adana 37 derece

Termometreler 37 dereceyi gösterdi.

Bazı vatandaşlar ise başlarını suyun altında tutarak serinledi.

Sıcaklıklar giderek artıyor

Kentin kavurucu sıcaklığına alışkın olduklarını ifade eden Tolga Arık, küresel ısınmanın etkisiyle bu sıcaklıkların geçtiğimiz yıllara oranla giderek daha da arttığını belirtti.

"Koyu renk kıyafetler giyemiyoruz"

"Kış aylarında eskiden yağmur yağardı artık çok az görüyoruz." diyen Arık, şöyle devam etti: