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Adana'da silahlı kavgada hamile kadın yaralandı
Adana’da 3 kişi yan bakma meselesi yüzünden kavga ettikleri şahıs ile 3 aylık hamile kadını yaraladı.
- İHA
- 23.07.2020 - 20:26
Adana'nın Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda İddiaya göre, Hasan Ç. (21) 2 gün önce aynı mahallede bulunan komşularıyla yan bakma meselesi yüzünden tartıştı.
YAN BAKMA KAVGASINDA SUÇU OLMAYAN HAMİLE KADIN YARALANDI
Akşam saatlerinde sokakta tekrar karşılan taraflar küfürleşmeye başladı. Daha sonra eve giden Hasan Ç.'ye av tüfeğiyle ateş açıldı. Bu sırada kapı önünde oturan 3 aylık hamile Fatma P. hafif şekilde yaralandı.
Fatma P. ve Hasan Ç. hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 3 zanlı kısa sürede silahla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.