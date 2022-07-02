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    Adana'da termometreler 37 dereceyi gösterdi

    Kentteki aşırı sıcaklardan bunalanlar parklara ve bahçelere akın ederken çocuklar da soluğu sulama kanallarında aldı. Çevrede oturan vatandaşlardan biri "Sıcaklık rahatsız ediyor" dedi.
    • 02.07.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 17:36
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    Adana'da termometreler 37 dereceyi gösterdi

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da artmaya başladı.

    Termometrelerin 37 dereceyi gösteriği Adana'da da her sene olduğu gibi bu senede de vatandaşlar aşırı sıcaklardan olumsuz etkilendiğini belirtti.

    Çocuklar serinlemek için kanala atladı

    Kentte sıcak havadan dolayı çok sayıda cadde ve sokak boş kalırken bazı çocuklar ve gençler, yasak olduğunu bildiği halde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

    Adana'da termometreler 37 dereceyi gösterdi


    Adana da termometreler 37 dereceyi gösterdi #1

    Vatandaşlar partaki gölgelik alanda oturdular

    AA'nın haberine göre; bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

    Adana da termometreler 37 dereceyi gösterdi #2

    "Yaylaya veya denize gidemiyoruz"

    Parka gelenlerden İbrahim İçöz, sıcakların etkisini artırdığını belirterek, "Evimizde oturuyoruz veya parklarda dinleniyoruz. Bunun dışında yaptığımız bir şey yok. Çukurova'nın sıcağına biz alışkınız.

    Bizim 3 ayımız sıcak. Bu 3 ay biraz sıkıntı yaşarız daha sonra rahatız. Bu ayları da gölgede geçiriyoruz. Yaylaya veya denize gidemiyoruz. Ya parkta ya evdeyiz." diye konuştu.

    Adana da termometreler 37 dereceyi gösterdi #3

    "Sıcaklık rahatsız ediyor"

    Mehmet Öztutar da kentte sıcaklığın daha da artacağını ifade ederek, "Sıcaklık rahatsız ediyor. Park gibi açık alanlar biraz daha sıcağı hafifletiyor." dedi.

    Adana da termometreler 37 dereceyi gösterdi #4

    Adana da termometreler 37 dereceyi gösterdi #5

    Adana da termometreler 37 dereceyi gösterdi #6

    Adana da termometreler 37 dereceyi gösterdi #7

    Adana da termometreler 37 dereceyi gösterdi #8

    Adana da termometreler 37 dereceyi gösterdi #9


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