Kentteki aşırı sıcaklardan bunalanlar parklara ve bahçelere akın ederken çocuklar da soluğu sulama kanallarında aldı. Çevrede oturan vatandaşlardan biri "Sıcaklık rahatsız ediyor" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da artmaya başladı.

Termometrelerin 37 dereceyi gösteriği Adana'da da her sene olduğu gibi bu senede de vatandaşlar aşırı sıcaklardan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Çocuklar serinlemek için kanala atladı

Kentte sıcak havadan dolayı çok sayıda cadde ve sokak boş kalırken bazı çocuklar ve gençler, yasak olduğunu bildiği halde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Adana'da termometreler 37 dereceyi gösterdi









Vatandaşlar partaki gölgelik alanda oturdular

AA'nın haberine göre; bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

"Yaylaya veya denize gidemiyoruz"

Parka gelenlerden İbrahim İçöz, sıcakların etkisini artırdığını belirterek, "Evimizde oturuyoruz veya parklarda dinleniyoruz. Bunun dışında yaptığımız bir şey yok. Çukurova'nın sıcağına biz alışkınız.

Bizim 3 ayımız sıcak. Bu 3 ay biraz sıkıntı yaşarız daha sonra rahatız. Bu ayları da gölgede geçiriyoruz. Yaylaya veya denize gidemiyoruz. Ya parkta ya evdeyiz." diye konuştu.

"Sıcaklık rahatsız ediyor"

Mehmet Öztutar da kentte sıcaklığın daha da artacağını ifade ederek, "Sıcaklık rahatsız ediyor. Park gibi açık alanlar biraz daha sıcağı hafifletiyor." dedi.