Adana'da yabancı numarayı görünce eşini vuran sanığa 20 yıla kadar hapis istemi 31 yaşındaki eşi Dilan Akcan'ı telefonuna gelen yabancı numaralı aramayı görünce tabancayla vurup yaralayan Ahmet Akcan hakkında, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA

Adana'da Akıncılar Mahallesi'nde Ahmet Akcan, eşi Dilan Akcan'ın telefonuna gelen yabancı numaralı aramayı görünce aldatıldığı şüphesiyle eşini darbetti, ardından tabanca ile vurdu.

Dilan Akcan kanlar içinde kalırken, eşi ise kaçtı.

Hastanedeki tedavi sonrası polise giden Dilan Akcan, eşinden şikayetçi oldu.

Şüpheli, 19 Ekim'de evinin odunluğunda saklanırken yakaladı.

"Onlar kendilerini iyi biliyor"

Polis merkezine götürülen Ahmet Akcan, ifadesinde; eşine vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti.

Daha sonra Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen şüpheli, gazetecilere, "Çok kısa bir aradan sonra tek tek mahalledeki ağabeyler ile görüşeceğim. Onlar kendilerini iyi biliyor. Sadece çok kısa bir ara. Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım." dedi.

Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Akcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

20 yıla kadar hapis cezası istendi

Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Akcan için 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.