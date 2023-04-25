Adana’da su basan metroya vatandaş isyanı: Teşekkürler Kılıçdaroğlu Şiddetli yağış sonrası bir metro adeta suya gömüldü. Bir vatandaş, "Teşekkürler Kemal Kılıçdaroğlu" sözleri ile isyan etti.

ensonhaber.com Adana geçtiğimiz gün yağmura teslim oldu. Kentte büyük ölçüde hissedilen yağış sonrası vatandaşlar çileden çıktı. İstanbul, İzmir gibi CHP'li belediye olan Adana'da da metro krizi yaşandı. Yağış metro hattını su ile doldururken, vatandaşların isyanı kaçınılmaz oldu. Metroyu merdivenleri boyunca su kaplarken istasyon adeta yok oldu. O anlarda Adanalı bir vatandaş belediye başkanına dert yandı. "Teşekkürler Kemal Kılıçdaroğlu" Vatandaş, şu ifadelerle isyan etti; Koskoca Adana'yı ne hale getirdiniz. Metro hattını görüyorsunuz balıklı göle dönmüş. Teşekkürler Zeydan Karalar, teşekkürler Kemal Kılıçdaroğlu Bir diğer yandan Megakent İstanbul'da da sık sık arıza sorunu yaşanıyor. Metro seferlerinde sık sık aksamalar yaşanırken, her gün yeni bir yürüyen merdiven çilesi ortaya çıkıyor. Ayrıca İzmir'de sık sık sel baskınlarıyla ve ihmalle gündeme gelen şehirlerden.