Şehit yakınına ettiği küfürle gündeme gelen İyi Partili Lütfü Türkkan'ın ifadelerine sinirlenen bir başka şehit annesi, 'sabır' diyerek konuşmakta güçlük çekti.

Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, 30 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyinde düzenlenen 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düştü.

Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı’nın annesi Aliye Kırmızı ve babası Zeydan Kırmızı, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına tavrını kınadı.

Aile, Bingöl’de şehit yakınlarına küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfi Türkkan’ın partisinden ihraç edilmesini istedi.

"KİMSE İSTEMEZ EVLADI ÖLSÜN"

Eşi Zeydan Kırmızı ile birlikte evladının kabrini ziyaret edip, odasında eşyalarını sevip gözyaşı döken şehit annesi Aliye Kırmızı, "Kimse istemez evladı ölsün, kim olursa olsun, ister Müslüman olsun, ister gavur olsun. Herkes bir anne, herkes evladını sever, ama iyi insan iyi, kötü insan da kötü. Yazık değil mi bu şehit olan gençlerimize.





"AKŞENER DE BİR ANNE"

Meral Akşener de bir anne, o da bir anne değil mi onun da çocukları yok mu o da istemez böyle olmasını. Allah hepimize yardım etsin. Diyecek lafımız sözümüz kalmadı, artık iki lafı bir araya getiremez olduk. Allah yardımcımız olsun. Meral Akşener de bir anne, onun da evladı varsa o milletvekili olan kişi partisinden çıkarsın ihraç etsin.





"YARABBİ SABIR, SABIR, SABIR"

Biz de bir anneyiz o da bir anne değil mi, bizim ciğerlerimizi yakıyorlar yazık değil mi annelerimiz, yazık değil mi askerlerimize, ben de şehit annesiyim. Bizler evlatlarımızı toprağımız için askere yolladık, vatanımız için gönderiyoruz. Niye bize küfrediyorlar, bizlere kimse küfretmesin biz şehit annesiyiz. Yarabbi sabır, sabır, sabır yarabbi sabır." dedi.

Adanalı şehit annesi, Lütfü Türkkan'ın küfürlerine 'ya sabır' çekti VİDEO









