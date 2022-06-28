ADD, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesini yargıya taşıyacak

Atatürkçü Düşünce Derneği, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesini laikliğe aykırı olduğu gerekçesi ile yargıya taşıyacağını açıkladı.

İsmailağa Cemaati’nin Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle 23 Haziran'da hayata gözlerini yumdu.

Ustaosmanoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğarken cenaze Fatih Camii'nden kaldırıldı.

Cenazeye yurt dışından ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yüz binlerce kişi katıldı.

ADD'den cenazeye tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere cenazede siyasiler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu törende Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından cemaate kimin liderlik yapacağının açıklanması ise Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) tepkisini çekti.

"Laikliğe aykırı"

ADD'den yapılan açıklamaya göre konu, "Laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle" yargıya taşınıyor.

Dernekten yapılan açıklamada, "O cenaze töreninde, devrim yasası ile yasaklanmış Nakşibendi tarikatının kolu İsmailağa Cemaati adlı gerici yapılanmanın ölen şeyhi yerine yenisinin atanmasına sessiz kalarak zımnen onaylayan devlet görevlilerinin anayasamızı ihlal ettiklerine tanık olduk.” ifadelerine yer verildi.