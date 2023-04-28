Adem Metan çekti: Süleyman Soylu'nun 24 saati İstanbul'da yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gün boyunca eşlik eden gazeteci Adem Metan, yeni içeriğini YouTube kanalında yayınladı.

ensonhaber.com Türk siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birine sayılı günler kaldı. Millet, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek geleceğini oylayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için Cumhur İttifakı gece gündüz çalışıyor. Karşı tarafta Kemal Kılıçdaoğlu'nun adaylığını isteyen çoklu bir yapı var. Seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın en güçlü isimlerinden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Bakan Soylu, seçim bölgesini adım adım gezerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istiyor. Erdoğan'ın vizyonuyla gerçekleştirilen mega projeleri her yerde anlatan Bakan Süleyman Soylu'nun programı oldukça yoğun. Süleyman Soylu'nun 24 saati YouTube'da birbirinden farklı ve özel içeriklerle kullanıcıların karşısına çıkan gazeteci Adem Metan, 1 gün boyunca Süleyman Soylu'nun programına eşlik etti. Sabahın ilk ışıklarıyla evinden çıkan Süleyman Soylu, program kapsamında birçok noktada insanlarla bir araya geldi. Bakan Soylu'nun yoğun geçen programı gece saatlerinde son buldu. Belgeselin son kısmında Adem Metan'ın yoğun programa nasıl dayandığını sorması üzerine Süleyman Soylu şu üç maddeyi sıraladı: Sorumluluğumuz var, onu yerine getirmek. Halk yorgunluğu unutturur. Recep Tayyip Erdoğan her şeye değer.. SÜLEYMAN SOYLU'NUN 24 SAATİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN