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Adı Fenerbahçe ile anılan Nuno Espirito Santo kimdir?

Adı Fenerbahçe ile anılan Nuno Espirito Santo kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün bugün açıklanacağı belirtilirken, Nuno Espirito Santo ismi gündeme geldi. Taraftarlar, Nuno Espirito Santo'nun kim olduğunu merak ediyor. İşte detaylar..