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    Adil Karaismailoğlu: Türkiye havacılık sektöründe öne çıkıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Turizm merkezlerimizdeki havalimanlarında yolcu sayısı iç hatlarda 14 milyon 87 bin, dış hatlarda ise 32 milyon 25 bin olarak gerçekleşti" dedi.
    • 09.11.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 12:02
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    Adil Karaismailoğlu: Türkiye havacılık sektöründe öne çıkıyor

    Türkiye'de turizm sektörü bu yıl, koronavirüs pandemisindeki kısıtlamalarda uğradığı zararı neredeyse kapattı.

    Yurdun birçok bölgesi, özellikle yaz aylarında yoğun yerli ve yabancı turist hareketliliği yaşadı.

    Bu kapsamda ulaşımda da önemli ilerlemeler oldu.

    Türkiye havacılık sektöründe öne çıktı

    Sezonun bazı illerde devam etmesi ve kış turizmi nedeniyle havacılık sektöründe dış hatlarda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

    DHA'nın aktarımına göre; bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörü ile ilgili yazılı açıklama yaparak istatistikleri paylaştı.

    Bakan Karaismailoğlu, atılan adımlarla birlikte Türkiye'nin havacılık sektöründe öne çıktığını belirtti.

    Adil Karaismailoğlu: Türkiye havacılık sektöründe öne çıkıyor #1

    ç hatlarda 70 bin 36, dış hatlarda 70 bin 21'e ulaştı"

    Geleceğe odaklı, devlet aklıyla ve planlı hareket edilmesinin meyvesini aldıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Bu yılın ekim ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarımızda iniş, kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 70 bin 36, dış hatlarda 70 bin 21'e ulaştı. Üst geçişler ile birlikte toplam 177 bin 531 uçak trafiği oldu. Böylece 2019 yılı Ekim ayı üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinin yüzde 96'sına ulaşıldı." dedi.

    Adil Karaismailoğlu: Türkiye havacılık sektöründe öne çıkıyor #2

    Yolcu sayısı iç hatlarda 6 milyon, dış hatlarda 10 milyona ulaştı

    Yolcu trafiğine ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Karaismailoğlu, geçtiğimiz ay Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 832 bin, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 995 bin olduğunu aktardı.

    2019 verilerinin yüzde 92'si gerçekleşti

    Karaismailoğlu, transit yolcular ile birlikte hizmet verilen yolcu sayısının yüzde 14,1 artarak 17 milyon 877 bini aştığını duyurdu.

    Yolcu trafiğinin, 2022 Ekim ayında, 2019 yılındaki seviyesine çok yaklaştığına dikkat çeken Karaismailoğlu, transit dahil toplam yolcu trafiğinde, 2019 verilerinin yüzde 92'sinin gerçekleştiğini aktardı.

    Adil Karaismailoğlu: Türkiye havacılık sektöründe öne çıkıyor #3

    İstanbul Havalimanı'nda yolcu trafiği

    Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu trafiği verilerine ilişkin, "Ekim ayında iniş, kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 9 bin 547, dış hatlarda 28 bin 140 olmak üzere toplamda 37 bin 687'ye ulaştı." dedi.

    Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda, iç hatlarda 1 milyon 368 bin, dış hatlarda 4 milyon 605 bin olmak üzere toplamda 5 milyon 974 binden fazla yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

    Adil Karaismailoğlu: Türkiye havacılık sektöründe öne çıkıyor #4

    1 milyon 590 bin uçak trafiğine ulaşıldı

    Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-ekim dönemi verilerine ilişkin iniş, kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 665 bin 583, dış hatlarda 603 bin 146 olduğunu belirtti.

    Üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 590 bin uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti.

    Yolcu sayısı yüzde 45,7 arttı

    Uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artış gösterdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Havalimanlarımızda iç hatlarda 66 milyon 245 bin, dış hatlarda 89 milyon 288 bin yolcumuzu ağırladık. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 155 milyon 885 bin yolcumuza hizmet verdik. Yolcu sayımız, geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 45,7 artış gösterdi. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 662 bin 625 ton, dış hatlarda 2 milyon 726 bin ton olmak üzere toplamda 3 milyon 388 bin tona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

    Adil Karaismailoğlu: Türkiye havacılık sektöründe öne çıkıyor #5

    Turizm bölgelerinde yolcu sayısında artış yaşandı

    Turizm merkezlerindeki havalimanlarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "10 aylık dönemde dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 14 milyon 87 bin, dış hatlarda ise 32 milyon 25 bin olarak gerçekleşti. Toplam yolcu sayısı da 46 milyon 107 bine ulaştı. Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 5 milyon 177 bin, dış hatlarda 23 milyon 618 bin olmak üzere toplamda 28 milyon 794 bin yolcumuza hizmet verdik. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 8 milyon 526 bin, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 4 milyon 439 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 3 milyon 722 bin yolcumuza hizmet verdik. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise 630 bin 334 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi.

    Adil Karaismailoğlu: Türkiye havacılık sektöründe öne çıkıyor #6


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