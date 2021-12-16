Adil Karaismailoğlu ve Hulusi Akar, tramvay hattının ilk ray kaynağını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı.

Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi tramvay hattı ilk ray kaynak törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Tüm ulaşım ve iletişim alt yapısı projelerimizle Kayseri’yi bayındır kılmanın, Kayseri’yi geleceğe taşımanın planlarını yapıyoruz. Gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz. Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. 21 Kasım 2020’de çalışmalarına başladığımız Anafartalar- Mobilyakent Tramvay Hattı projemiz de Kayseri’nin en önemli ulaşım projelerimizden biridir. 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projemiz, Kayseri’nin kent içi raylı toplu taşıma alt yapısının gücüne güç katacak. Ülkemizin yeşil ulaşım hedeflerini destekleyecek. İlk günden itibaren 278 personelle, 7/24 esasına göre sürdürdüğümüz yoğun çalışmalar sonunda; kazı işlerinde yüzde 86, beton imalatında yüzde 78, ray montajında yüzde 75 oranında ilerleme kaydettik. Bugün de proje açısından çok önemli bir aşamaya gelmenin haklı gururu ve sevincini yaşıyoruz."

"55 OLAN İSTASYON SAYISINI 66'YA ÇIKARACAĞIZ"

Tramvay hattı için yapılan çalışmalara değinen Karaismailoğlu, "Birkaç ay içinde inşaat işlerini de tamamlayıp elektromekanik işlerine hız vereceğiz. Yapım çalışmaları sırasında Kayserililere rahatsızlık vermemek için şehir şantiyeciliğinin en iyi örneklerinden birini ortaya koyuyoruz. Mevcut tramvay hatlarıyla entegre olacak Anafartalar- Mobilyakent Tramvay Hattı’nı şehrimize kazandırarak; Kayseri’nin 35 kilometre olan raylı sistem uzunluğu 42 kilometreye, 55 olan istasyon sayısını 66’ya çıkaracağız. Yine proje kapsamında temin edeceğimiz 5 yeni tramvay aracı ile birlikte Kayseri’nin 69 olan raylı sistem aracı sayısını 74’e yükselteceğiz. Temin ettiğimiz araçlarımızda yerlilik oranı yüzde 61 olacak. Ayrıca güncel ihtiyaçları da öngörerek bisiklet ve scooter bağlama alanları oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"HATTIMIZI YAZ SONUNDA AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Tramvay hattının tamamlanma süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Kayserili vatandaşlarımız bu yeni hat sayesinde kesintisiz şekilde; Kayseri Şehir Hastanesi’ne, Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne, Mobilyacılar Sitesi’ne ulaşacak. Ayrıca, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne giden öğrencilerimiz ve akademisyenler için de önemli bir ulaşım imkanı da sağlayacak. Böylece Kayserililerin sağlık, eğitim, üretim alanlarına konforlu, dakik ve sürdürülebilir modern ulaşım sistemiyle erişimini tesis edeceğiz. Sözleşmeye göre gelecek yıl ekim ayında bitmesi gereken hattımızı en geç yaz sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Okullar açılmadan, sizlerle birlikte hattın açılışında beraber olacağız. Tramvay hattımız faaliyete geçtiğinde hizmet vereceği güzergahlarda trafik yoğunluğunu azaltacak ve kent içi trafiğine nefes aldırarak rahatlamasını sağlayacaktır."

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Akar, tramvay hattına kaynak attı.