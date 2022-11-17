Adil Karaismailoğlu: Yağışlar gelmeden hazırlıklarımızı tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, karayollarının durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye sonbahar mevsimini geride bırakıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurt genelinde dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı.

Yurdun yüksek kesimleri de beyaz gelinliğini giymeye başladı.

Kış hazırlıkları tamamlandı

Her yıl kış mevsimi öncesinde harekete geçerek önlem alan ekipler, bu yıl da yağışlar yoğunlaşmadan çalışmalarını tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

13 bin 52 personel görevde

Bakan Karaismailoğlu, "Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında, araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarımızı tamamladık. 68 bin 725 kilometrelik karayolu ağımız üzerinde, 450 karla mücadele merkezimizde, 11 bin 490 makine ve ekipmanla ve 13 bin 52 personelimizle hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kritik kesimler için 17 bin kimyasal buz çözücü depoladık"

Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"610 bin ton tuz, 407 bin 795 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 17 bin 103 ton kimyasal buz çözücü ve çözeltisi, 132 ton üreyi merkezlerimizde depoladık."