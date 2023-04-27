Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası görüntüler

AA
Asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
Depremlerden geriye büyük acılar kaldı.
Binlerce kişi memleketlerini geride bırakıp başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı.
Sallantılardan etkilenen illerde enkaz kaldırmaları tamamlanırken ortaya çıkan görüntüler depremlerin şiddetini bir kez gözler önüne serdi.
Yıkılan yerler
Adıyaman'da AA'nın araç kamerasınca depremden birkaç gün önce çekilen görüntülerde, kentin eski hali yer aldı.
Depremlerden sonra aynı cadde ve sokaklarda yeniden çekim yapıldı.
İki görüntü kıyaslandığında kentin önemli cadde ve sokaklarındaki yıkım hüzünlendirdi.