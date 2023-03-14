Adıyaman'da deprem paniği! Fabrika kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.
Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetti.
Öte yandan çok sayıda ev ve iş yeri hasar aldı.
Hasar alan afet bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor.
Vatandaşlar şehirlerin yeniden kalkınması adına kepenk kaldırdı.
Tekstil fabrikasında yangın
Depremin vurduğu Adıyaman’da ise korku dolu anlar yaşandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Yangın kontrol altına alındı
Çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi.
Maddi hasar yaşandı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalelerde bulunurken söndürme çalışmalarının devam ettiği ve fabrikada büyük çapta maddi hasarın yaşandığı öğrenildi.
Öte yandan yangından dolayı ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.