Adıyaman'da deprem paniği! Fabrika kullanılamaz hale geldi Yıkıcı depremin vurduğu Adıyaman’da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe neden olurken ölen ya da yaralananın olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi. Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Öte yandan çok sayıda ev ve iş yeri hasar aldı. Hasar alan afet bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Vatandaşlar şehirlerin yeniden kalkınması adına kepenk kaldırdı. Tekstil fabrikasında yangın Depremin vurduğu Adıyaman’da ise korku dolu anlar yaşandı. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı Çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Maddi hasar yaşandı Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalelerde bulunurken söndürme çalışmalarının devam ettiği ve fabrikada büyük çapta maddi hasarın yaşandığı öğrenildi. Öte yandan yangından dolayı ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.