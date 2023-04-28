Adıyaman'da enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı Yaşanan depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken kentte 7 bin binanın ise yıkımına başlanıldı.

İHA

Türkiye yaşanan depremlerin yaralarını sarmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlanılan çalışmalarda devlet millet el ele yürütüldü.

Depremlerde en çok yıkımın olduğu şehirlerden bir Adıyaman oldu.

Adıyaman'daki konutların yüzde 68.1’i hasar görürken 216 bin 744 konut arasında acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkılan konut sayısı 56 bin 256 iken, toplam 147 bin 700 konut hasar gördü.

Yetkililer, Ramazan Bayramı’na kadar enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkımının tamamlanacağı konusunda açıklamada bulunmuştu.

7 bin binanın yıkımına başlanıldı

Mahkeme süreci devam eden ve yürütmeyi durdurma kararı alınan binalar hariç Adıyaman’da enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkımı tamamlandı.

Ağır hasarlı 7 bin binanın yıkımına başlandı.

"Enkaz çalışmaları yüzde 98 oranında tamamlandı"

Koordinatör Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mahkeme süreci devam eden yapılar haricinde enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkımının tamamlandığını açıkladı.

Çiçek şu şekilde konuştu:

Adıyaman’a bir söz vermiştik. Bayrama kadar enkazı kaldıracağımızı söylemiştik. Aslında enkaz çalışmaları yüzde 98 oranında tamamlandı. Yüzde 2’lik kısım ise hukuki süreci devam eden binalar.



Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği, kolonun kesilip kesilmediğinin kontrolü için bazı binalarda enkazın kaldırılmadı. Onlar dışında bütün enkazı kaldırdık. Acil yıkılacak binaları yıktık.



Şu anki işimiz artık ağır hasarlılar. Bu gün itibariyle ihalelerimiz başladı. Bu hafta sürekli ihalelerle ağır hasarlı, mahalle mahalle yapmak üzere bütün ağır hasarlı binaların yıkımı için ihaleler yapıyoruz.



Adıyaman’da 7 bin ağır hasarlı bina var. Kolay değil ama 7 bin ağır hasarlı binayı biranda girip hepsini çok kısa süre sonra yıkacağız.

Köylere de konteyner yerleştirildi

Vali Çiçek, ayrıca köylere de konteynerlerin yerleştirilmeye başlandığını aktardı.