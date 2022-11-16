Adıyaman'da iki mahalle kuduz karantinasına alındı

Adıyaman'da iki mahalle kuduz karantinasına alındı

Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespit edilmesi üzerine 2 mahalle karantina altına alındı.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.

11 Kasım Cuma günü ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.

2 mahalle karantinada

Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından, Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.