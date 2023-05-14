Adıyaman'da oy kullanmaya gidemeyen vatandaşlar için seyyar sandıklar götürüldü Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandığa gidemeyen 16 yaşlı seçmenin ayağına oy kullanma işleminin başlamasıyla sandık gitti.

İHA

Türkiye'de sabah 08.00 saatlerinde oy kullanma işlemi başladı.

Vatandaşların büyük merakla beklediği seçim sürecinde ilk saatlerden itibaren yoğun katılım gösterilmeye başlandı.

Adıyaman’da bin 452 sandıkta, 399 bin 303 seçmen sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandığa gidemeyen seçmenin ayağına sandık gitti.

Sandığa gidemeyen yaşlılar için sandık gitti

Sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar için seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti.

16 kişiye götürüldü

Seyyar sandık talep eden 16 kişinin ayağına seyyar sandık götürüldü.

Sadık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından, oy kullanma işlemi gerçekleştiriliyor.

Seçimin ülkemize hayırlı olması dileklerini ileten hasta ve yaşlı vatandaşlar, hasta ve yaşlı oldukları için sandığa gidemediklerini belirterek, sandığın kendi ayaklarına kadar gelmesinden dolayı teşekkür etti.