Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nden sütun ve yazıtlar çıktı

Yapılan çalışmalarla bölgeden önemli bulgular çıkarmak isteyen müze çalışanları, Perre Antik kentinde sütun ve yazıt buldu.

Adıyaman'daki Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede, kazı çalışmaları sürüyor.

100 gündür devam eden kazı çalışmasında bir evin avlunun zemin döşemesi ile sütunlar, su kanalları, yazıtlar ile Bizans ve Roma dönemine ait sikkeler ile objeler bulundu.

SU KANALLARI BULUNDU

Kazı çalışmalarında avlu döşeme ve üstü kemer şeklinde sütunlar bulunduğunu belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Buradaki kazının önemi ilk kez Perre Antik Kenti’nin tespit edilen yerleşim alanında çalışma yapılmış olması. Burada yaptığımız kazılar sonucunda mermer taştan yapılmış avlu ile ağırlıkları 400 ile 500 kilo arasında değişen ile su kanalları ortaya çıktı. Kanalların taşlarının üzerinde, hangi atölyeden geldikleriyle ilgili yazıtlar var.” dedi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE ÖNEMLİ DETAYLARA ULAŞACAĞIZ"

Bölgenin bir tapınağın alt döşemeleri olduğunun tahmin edildiğini vurgulayan Alkan, “İlerleyen günlerde devam edecek olan kazılarda yeni ve önemli detaylara ulaşacağımızı düşünüyoruz.” diye konuştu.

"KAZI ALANI GENİŞLETİLECEK"

Bölgede yürütülen çalışmalarda daha önce içlerinde iskeletler bulunan 2 kaya mezar bulunduğunu belirten Alkan, "Bu bölgede doğal şartlar elverdiği sürece yıl sonuna kadar kazı çalışmalarını sürdüreceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 2 dönümlük alandaki kazı çalışmalarını tamamlamak. Önümüzdeki yıl ise kazı alanını genişleterek Perre Antik Kenti ve o dönemin tüm izlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.





























