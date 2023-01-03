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    Adıyaman'daki vatandaşlar kutsal topraklara uçtu

    149 yolcu, aktarmasız olarak Cidde Havalimanı'na uçtu. Dualar eşliğinde uçağa binen vatandaşlar, Kabe'yi ziyaret edecek.
    • 03.01.2023 - 17:37
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 17:56
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    Adıyaman'daki vatandaşlar kutsal topraklara uçtu

    Adıyamanlı vatandaşlar, Umre'ye gitti.

    Adıyaman Havalimanı'ndan havalanan TK 5116 sefer sayılı uçak aktarmasız, direkt Cidde Havaalanı'na hareket etti.

    149 yolcu kutsal topraklara gidiyor

    Seyahat acentesi tarafından kiralanan uçak ile 149 yolcu, umre ziyareti için kutsal topraklara hareket etti.

    Kur'an-ı Kerim ve dualar okunarak uçağa binen vatandaşlar, Kabe’yi ve kutsal mekanları ziyaret edecek.

    Vatandaşlar, dönüşlerinde ise aktarmasız olarak Adıyaman Havalimanı'na gelecek.

    Adıyaman daki vatandaşlar kutsal topraklara uçtu #1

    Adıyaman daki vatandaşlar kutsal topraklara uçtu #2

    Adıyaman daki vatandaşlar kutsal topraklara uçtu #3


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