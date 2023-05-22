Adıyamanlı depremzede, nohut tarlasını vatandaşlara açtı 6 Şubat depreminde ablası, yeğenleri, kuzenleri, eniştesi ve birçok yakınını kaybeden afetzede, 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açarak, “Helal Olsun” pankartı astı.

İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketleriyle sarsıldı.

Bu süreçte 11 ilde büyük yıkımlar meydana geldi.

Devlet ise ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek yaraların sarılması için büyük bir mücadele ortaya koydu.

4'üncü ayın yaklaşıldığı asrın felaketinde, kentlerde hayat normale dönmeye başladı.

Depremden etkilenen Adıyamanlı Mustafa Hicri Toprak; ablası, yeğenleri, kuzenleri, eniştesi ve birçok yakınını kaybetti.

"İzin almadan yiyebilir ve götürebilirsiniz"

Yaşadığı kayıp nedeniyle hayrat yapmak isteyen Toprak, Adıyaman- Samsat Karayolu üzerinde bulunan 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açtı.

Mustafa Hicri Toprak, tarlasını açmanın yanı sıra karayolu üzerine de, “Bu nohut depremde vefat eden ablam, yeğenlerim, amcam çocukları, eniştem ve Adıyamanlı hemşehrilerimin hayratıdır. İzin almadan yiyebilir ve götürebilirsiniz. Helal olsun.” yazılı pankart açtı.

Pankart dikkat çekiyor

Pankartı gören vatandaşlar ise yol kenarında durarak istedikleri kadar nohut alarak götürüyor ya da bulunduğu yerde istedikleri kadar yiyebiliyor.

Günde birçok vatandaşın uğradığı nohut tarlası için asılan pankart da dikkatlerden kaçmıyor.

"Böyle hayırsever insanları görünce insanın içi ferahlıyor"

Yapılan örnek davranış karşısında oldukça mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlardan Abdullah Erbay, “Yoldan geçtim yazıyı görünce nohut tarlasına girdim. Çoluk çocuğa biraz nohut götüreyim dedim. Allah sahibinden razı olsun. Depremde yakınlarını kaybetmiş, burayı da gelen geçene serbest etmiş gelip nohut yesinler diye. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bizler de depremzedeyiz, bu davranış hoşumuza gitti, böyle hayırsever insanları görünce insanın içi ferahlıyor. Böyle insanların olmasından dolayı mutlu oluyoruz. Bende biraz nohut yaptım, çoluk çocuğa götüreceğim yesinler diye.” dedi.

"Bir Fatiha okusun yeter"

Tarla sahibi Mustafa Hicri Toprak ise konuşmasında, “Amacımız depremde hayatını kaybeden Adıyamanlı hemşehrilerim, akrabalarım ve arkadaşlarım için ne yapabilirim mi düşünerek onların acılarını bir nebzede dindirmek için böyle bir yola başvurdum.

Özellikle her hangi bir beklenti ve reklam hedefiyle değil, sadece Allah için yaptım. Buradan nohut alanlar vefat edenlere bir Fatiha okusun yeter. Vatandaşlar gelip alıyor ve ben de onların aldığını görünce mutlu oluyorum, alanlar da mutlu oluyor. İnşallah bunun gibi daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım.” diye konuştu.