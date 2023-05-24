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Tarihin önemli seçimlerinde ilk tur geride kaldı.

Cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oy oranına ulaşamaması nedeniyle sonuçlar ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanılırken, ilk turun yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimi rakiplerinin açık ara önünde tamamlaması muhalefette dengeleri adeta bozdu.

Öyle ki CHP'li seçmenler, durumu hazmedemeyince sosyal medya üzerinden saldırılara başladı.

Eleştirilerin odağındakiler ise çoğunlukla depremzedeler oldu.

6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaralar kısa sürede sarıldı ve kentler yeniden ayaklandı.

Afetten etkilenen vatandaşların da devlete olan güvenleri bir kez daha arttı.

Bu durum ise sandığa yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle deprem bölgesinden yüksek oy alarak ilk turu tamamladı.

Ardından vatandaşlara yapılan yardımlar üzerinden muhalif seçmenlerin hakaretleri havada uçuştu.

Yaşananlar, muhalefetin oy için deprem bölgesine gittiği şeklinde yorumlandı.

Bu süreçte ise çalışmalarını hız kesmeden sürdürenler, afetzedelerin gönüllerinde adeta taht kurdu.

Bunlardan biri de Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan oldu.

Ercan, asrın felaketinde 4'üncü ayında depremzedeleri unutmadan yardımlarını sürdürürken yanlarında da olmaya devam etti.

Bu ziyaretlerinden birinde yaşanan diyalog ise kameralara yansıdı.

Görüntülerde, Murat Ercan'dan helallik isteyen afetzede şu ifadeleri kullandı:

Ağabeyime de söyledim, size de söylüyorum; haklarınızı helal edin. Özellikle bu 1. turdan sonra haklarınızı helal edin. Çünkü ak saç, kara saç meydana çıktı. Haklarınızı helal edin. Başka da bir şey demiyorum. Sadece, Sincan Belediyesi'nin burada ne çalıştığını buradaki bütün esnaf gördü. Biz de geceleri buradaydık. Bakanımız da sık sık geldi gitti buraya ama siz haklarınızı helal edin. Çünkü yerin üstündeyken helalleşmek çok kolay da, bizler Allah bahşetti yaşıyoruz da o kefensiz yatan toprağın altında. Şehitlerimiz var onlarla helalleşemeyecekler. Bizimle belki bir şekilde helalleşirler ama onlarla helalleşemeyecekler. Allah varlığınızı yok etmesin.