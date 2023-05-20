Adıyamanlı depremzedelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankartlı karşılama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakaretlere uğrayan depremzedelerin gönüllerini yapmak adına afet bölgesine gitti. İlk durağı Adıyaman olan Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri ve pankartlarla karşılandı.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimlerinde sandıklardan çıkan sonuç, muhalif seçmeni öfkelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir seçimi daha CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önünde tamamlaması tepkileri de beraberinde getirdi.

Seçim sonuçları ikinci tura kalınca adaylar çalışmalarını bir kez daha hızlandırdı.

Son 8 günde ise CHP'li seçmenler sosyal medya hesapları üzerinden kin ve nefret saçmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

Bu süreçte ise miting yapmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakaretler nedeniyle depremzedelerin gönülleri yapmak adına afet bölgesine gitmeye karar verdi.

Bugün ise ilk durak Adıyaman oldu.

"İyilik etmeden başına kakar"

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. Bu sırada açılan bir pankart da dikkat çekti.

Depremzede tarafından açılan pankartta ise şu not yer aldı:

"Namerdin suyu bulanık akar. Aktığı yerleri sel olur yıkar. İyilik etmeden başına kakar. Böylesine muhtaç etme bizi."

O anlar sosyal medyada gündem oldu.