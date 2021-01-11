Adnan Oktar davasında karar günü

Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada, mahkemenin bugün karar vermesi bekleniyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Adnan Oktar örgütüne yönelik 236 sanığın yargılandığı dava, bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülecek.

Mahkeme heyeti, 29 Aralık 2020'de davaya ilişkin kararını 11 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de açıklamak üzere duruşmayı ertelemişti.

ADNAN OKTAR DA DURUŞMADA YERİNİ ALACAK

İlk duruşması 17 Eylül 2019'da yapılan davanın, haftalarca süren 100'ü aşkın duruşmanın tamamına yakınına katılan tutuklu sanık Adnan Oktar'ın, bugünkü celsede de hazır olması bekleniyor.

SAVCI, ADNAN OKTAR İÇİN 1365 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı hazırladığı esas hakkındaki mütalaasını, davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, celse arasında sunmuştu.

Savcı mütalaasında, Oktar'ın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 20 kişiye karşı "birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı", 7 kişiye karşı "birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı", "suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme", 15 kişiye karşı "örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi", 5 kişiye karşı "kişisel verilerin kaydedilmesi", 2 kişiye karşı "kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 12 kişiye karşı "cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 7 kişiye karşı "örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi", 2 kişiye karşı "eziyet", "siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık" suçlarından 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.