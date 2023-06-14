AFAD açıkladı! Afet bölgesinde 140 bin 838 konteyner kuruldu

Türkiye, 6 Şubat'taki asrın felaketi ile sarsıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkımlara, kapanmaz acılara yol açtı.
11 il yerle bir olurken, devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi.
Geçen 4 ayda, depremzedeler için büyük bir mücadele ortaya koyuldu. Konteyner kentler kurulurken, bir yandan da afet konutları yükseliyor.
AFAD çalışmaları paylaştı
Çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgedeki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşımda, afet bölgesinde kurulan konteyner sayısına yer verildi.
"Toplam 140 bin 838 konteyner kurulumunu tamamladık"
AFAD, şu ifadeleri kullandı:
Asrın felaketinin ardından depremin etkili olduğu illerimizde vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentler kurmaya aralıksız devam ediyoruz.
Toplam 140 bin 838 konteyner kurulumunu tamamladık.
Konteyner kentlerimizde 368 bin 324 afetzede vatandaşımızı misafir ediyoruz.
Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz Milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı durmadan yorulmadan sürdürüyoruz.
Durmadan yorulmadan!