AFAD açıkladı! Afet bölgesinde 140 bin 838 konteyner kuruldu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli afetten etkilenen kentlerde kurulumu tamamlanan konteynerlerde 368 bin 324 vatandaşın konakladığını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'taki asrın felaketi ile sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkımlara, kapanmaz acılara yol açtı.

11 il yerle bir olurken, devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi.

Geçen 4 ayda, depremzedeler için büyük bir mücadele ortaya koyuldu. Konteyner kentler kurulurken, bir yandan da afet konutları yükseliyor.

AFAD çalışmaları paylaştı

Çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgedeki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, afet bölgesinde kurulan konteyner sayısına yer verildi.

"Toplam 140 bin 838 konteyner kurulumunu tamamladık"

AFAD, şu ifadeleri kullandı: