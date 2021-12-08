Euro
15.5084
1.91%
Dolar
13.7126
1.65%
Altın
786.83
1.61%
Borsa
1.994
0.67%
Bitcoin
697.000
-2.12%
BTXN Coin
45.01
-3.70%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C
    AFAD Antalya'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

    AFAD Antalya'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

    Etkili olan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.12.2021 - 08:05
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 08:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Antalya geçtiğimiz gün, felaketi yaşadı...

    Dün geceden itibaren aralıksız etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

    Fırtına nedeniyle sokaklar ve caddeler sular altında kalırken,  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ildeki maddi bilançoyu açıkladı.

    METREKAREYE 182 KİLO YAĞIŞ

    AFAD'ın açıklamasına göre, son 24 saat içerisinde fırtınanın hızı saatte 130 kilometreyle en fazla Kemer ilçesinde, yağış miktarı ise metrekareye 182 kilogramla en fazla Döşemealtı ilçesinde ölçüldü.

    SU BASKINLARI, YANGINLAR, ÇATI UÇMALARI

    Şu ana kadar 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği devrilmesi, 7 çatı uçması olayı meydana geldi. 6 araç mahsur kaldı, 2 trafo ve 1 tekne de zarar gördü.

    ZEHİRLENMELERE KARŞI UYARI

    Açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #1

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #2

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #3

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #4

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #5

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #6

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #7

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #8

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #9

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #10

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #11

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #12

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #13

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #14

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #15

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #16

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #17

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #18

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #19

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #20

    AFAD Antalya daki fırtınanın bilançosunu açıkladı #21

    Antalya’da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı VİDEO

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir