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İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 24 C

    AFAD uyardı: Yağış devam edecek

    İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın devam edeceği belirtilirken, vatandaşlar tedbir konusunda bir kez daha uyarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 11:37
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    AFAD uyardı: Yağış devam edecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 il için uyarı verdiği sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etki gösteriyor.

    Özellikle Anadolu Yakası'nda kuvvetli yağış sokakları göle döndürdü.

    Araçlar yolda mahsur kalırken, vatandaşlar için ulaşım çileye döndü.

    Yağışlar devam edecek

    AFAD ise yağışların devam edeceğini bildiriyor.

    Ekipler ise uyarı içerikli bir mesaj paylaştı.

    "Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun"

    Vatandaşlara iletilen mesajda "İstanbul için kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.

    AFAD uyardı: Yağış devam edecek #1


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