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AFAD uyardı: Yağış devam edecek

AFAD uyardı: Yağış devam edecek

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın devam edeceği belirtilirken, vatandaşlar tedbir konusunda bir kez daha uyarıldı.