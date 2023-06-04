AFAD'dan Ankara için sel, baskın, yıldırım uyarısı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşı uyardı.

ensonhaber.com Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün başlayan yağış nedeniyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı. Yolda kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tıkanan rögar ve su kanallarının açılması, yolların temizlenmesi için çalışmaları sürüyor. AFAD'dan uyarı AFAD ise, Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın akşama kadar devam edeceğini belirtti. Öte yandan vatandaşlar ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara uyarıldı. Sel riskine karşı dikkatli olunması tavsiye edildi AFAD, taşkın riskine karşı da dere yataklarından uzak durulması gerektiğini hatırlattı.