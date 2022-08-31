AFAD'dan İstanbul'a yağış uyarısı

Kentte sabah saatleri itibarıyla etki gösteren yağışın gün boyu çok kuvvetli devam edeceği bildirilirken AFAD; sel, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun mesajı gönderdi.

Megakent İstanbul, güne sağanak yağmurla başladı.

AFAD ve AKOM uyarılarıyla beklenen yağışın 10 ilde daha etkili olması bekleniyor.

Ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine 'teyakkuz' çağrısı yaptı.

Şiddetini artıracak

Uzmanlar tarafından cumartesi gününe kadar devam edeceği bildirilen ve bu sabah saatlerinde İstanbul'da etki gösteren yağışın, şiddetinin artması bekleniyor.

Yağışın kentte gün boyu devam edeceği beklenirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, vatandaşlara bir uyarıda daha bulundu.

Sel, yıldırım, dolu ve hortuma karşı tedbirli olun

AFAD'dan vatandaşlara iletilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı;

"İstanbul’da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun."



