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    AFAD'dan İstanbul'a yağış uyarısı

    Kentte sabah saatleri itibarıyla etki gösteren yağışın gün boyu çok kuvvetli devam edeceği bildirilirken AFAD; sel, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun mesajı gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:30
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    AFAD'dan İstanbul'a yağış uyarısı

    Megakent İstanbul, güne sağanak yağmurla başladı.

    AFAD ve AKOM uyarılarıyla beklenen yağışın 10 ilde daha etkili olması bekleniyor.

    Ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine 'teyakkuz' çağrısı yaptı.

    Şiddetini artıracak

    Uzmanlar tarafından cumartesi gününe kadar devam edeceği bildirilen ve bu sabah saatlerinde İstanbul'da etki gösteren yağışın, şiddetinin artması bekleniyor.

    Yağışın kentte gün boyu devam edeceği beklenirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, vatandaşlara bir uyarıda daha bulundu.

    AFAD dan İstanbul a yağış uyarısı #1

    Sel, yıldırım, dolu ve hortuma karşı tedbirli olun

    AFAD'dan vatandaşlara iletilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı;

    "İstanbul’da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun."

    AFAD dan İstanbul a yağış uyarısı #2

    AFAD dan İstanbul a yağış uyarısı #3


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