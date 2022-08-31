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- AFAD'dan İstanbul'a yağış uyarısı
AFAD'dan İstanbul'a yağış uyarısı
- Haber Merkezi
- 31.08.2022 - 10:02
- Güncelleme : 31.08.2022 - 10:30
Megakent İstanbul, güne sağanak yağmurla başladı.
AFAD ve AKOM uyarılarıyla beklenen yağışın 10 ilde daha etkili olması bekleniyor.
Ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine 'teyakkuz' çağrısı yaptı.
Şiddetini artıracak
Uzmanlar tarafından cumartesi gününe kadar devam edeceği bildirilen ve bu sabah saatlerinde İstanbul'da etki gösteren yağışın, şiddetinin artması bekleniyor.
Yağışın kentte gün boyu devam edeceği beklenirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, vatandaşlara bir uyarıda daha bulundu.
Sel, yıldırım, dolu ve hortuma karşı tedbirli olun
AFAD'dan vatandaşlara iletilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı;
"İstanbul’da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun."