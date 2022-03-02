AFAD'ın 8 tırlık yardımı Ukrayna ve Moldova'da

AFAD'ın 8 tırlık yardımı Ukrayna ve Moldova'da

Rus ordusunun işgali nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna'ya, AFAD'ın hazırladığı 8 tırlık yardım bölgeye ulaştı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında, ülke halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD Başkanlığı Ukrayana'da yaşanan işgal kapsamında 8 tırlık insani yardım konvoyunu yola çıkardı.

Bölgeye ulaşan 8 tırdan 5'i Ukraynalı, 3'ü ise Moldovalı yetkililere teslim edildi.

Tırlardaki 1536 gıda kolisi, 360 aile çadırı, 16 genel maksat çadırı, 680 yatak, 680 yastık çarşaf seti ve 2 bin 640 battaniye, savaş mağdurlarına dağıtılacak.

YARDIMSEVER TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE MİNNETTARIZ"

Moldova'da düzenlenen törende konuşan Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sergeu Deaconu, "Büyük bir nüfus hareketiyle karşı karşıyayız. Türkiye yardım elini uzatan ilk ülkelerden. Yardımsever Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarız" dedi.





