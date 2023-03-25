Afet bölgesinde şiddetli yağış uyarısı! Pazar gecesine kadar devam edecek Depremlerden etkilenen bölgede yeni bir sel felaketi yaşanmaması kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısı verildi.

Haber Merkezi

Türkiye'de art arda gelen felaketlerin ardından kentler toparlanmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu.

Yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanırken Türkiye yeni bir felakete uyandı.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkisini gösteren sağanak yağışlar sonrasında kentlerde sel felaketi yaşandı.

Yaşanan felaket ardından 20'den fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Meteoroloji'den açıklama

Soğuk havaların etkisini göstermeye devam ettiği afet bölgelerinde barınma koşulları ve enkaz kaldırma çalışmaları açısından hava durumu önem taşıyor.

Bu kapsamda gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesi için yapılacak açıklamalara çevriliyor.

Meteoroloji deprem bölgelerinde yeni bir sel felaketi yaşanmaması adına uyarılarına devam ediyor.

Yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

12 il için sağanak yağış uyarısı

Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Tunceli, Şanlıurfa ve Kilis'te kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma günü deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sel uyarısı yapıldı

26.03.2023 Pazar günü gece saatlerine kadar yer yer devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.