Afgan kız çocuğu, ailesini katleden militanları öldürdü

Afganistan’da bir genç kızın, evlerini basarak ailesini katleden Taliban mensuplarından ikisini öldürdüğü, diğerlerini de yaraladığı belirtildi.

Son bir ayda 120’den fazla sivilin Taliban saldırıları nedeniyle yaşamını yitirdiği Afganistan’da, bir genç kız militanlara meydan okumasıyla gündeme geldi.

AFP haber ajansının aktardığına göre, merkez eyaletlerinden Ghor’da geçen hafta yaşanan olayda Taliban mensupları Qamar Gul’un evini bastı.

ANNESİNİ VE BABASINI ÖLDÜREN MİLİTANLARDAN İNTİKAMINI ALDI

Polis şefi Habiburahman Malekzada’nın verdiği bilgiye göre militanlar, hükümeti desteklediği gerekçesiyle Qamar’ın muhtar olan babasını arıyorlardı. Militanlar adamı sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalışırken eşi onlara engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine militanlar evin dışında ikisini de öldürdü.

Malekzada, “O sırada evin içinde olan Qamar Gul, aileye ait olan AK-47 tüfeğini aldı ve önce ailesini öldüren iki Taliban militanını vurdu, daha sonra da birkaçını yaraladı” diyerek olayı anlattı.

KARDEŞİYLE BERABER KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın ardından Taliban mensuplarının eve saldırmak üzere köye geri döndüğü ancak köylüler ve hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bölgenin Valisi Mohamed Aref Aber, Qamar ve erkek kardeşinin korumaya alınıp güvenli bir yere götürüldüğünü açıkladı.

Qamar’ın tam yaşı bilinmemekle birlikte 14 ila 16 yaşları arasında olduğu belirtildi.

Yaşananların ardından Qamar’ın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken, pek çok kullanıcı genç kızı gösterdiği ‘kahramanlık’ nedeniyle kutladı.

ABD ile Taliban arasında şubat ayında varılan anlaşma uyarınca örgütün sivillere karşı saldırılarını azaltması gerekiyordu, ancak son aylarda sivilleri hedef alan Taliban saldırılarında 129 kişi yaşamını yitirdi.