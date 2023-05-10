Afganistan’da yaşayan çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua Afganistan'da Özbek ve Türkmenlerin yaşadığı Şibirgan ilindeki yetim öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini iletti. Öğrenciler ayrıca Erdoğan için dua etmeyi de unutmadı.

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Batılı ülkelerde gazetelerin manşetlerini süsleyen Türkiye, Müslüman ülkelere yaptıklarıyla umut ışığı oluyor.

Özellikle gelişmemiş coğrafyalarda insani yardımlarıyla takdir toplayan Türkiye, Müslüman kardeşlerinin yardımına koşuyor.

Önce Tanzanyalı gençler, ardından da Afganistanlı çocuklar...

Hal böyle olunca İslam ülkelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sevgi günden güne büyüyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Tanzanyalı bir grup genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri kazanması için dua etti.

Görenler duygulandı

'Mazlumların lideri' olarak gördükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için ellerini semaya yükselten Tanzanyalı gençlerin davranışı, görenlerin duygulandırdı.

Tanzanya'nın ardından bu kez de Afganistanlı çocuklardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek geldi.

14 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ettiler

Afganistan'ın kuzeyindeki Cevizcan bölgesinde Özbek ve Türkmenlerin yaşadığı Şibirgan ilindeki öğrenciler, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti.

Desteklerini gönderen öğrenciler, ellerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdı.

Çevreye Erdoğan pankartları asan öğrencilerin bu davranışı beğeni topladı.