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    Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı'dan jandarmaya ziyaret

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı'dan jandarmaya ziyaret

    Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Kübra Güran Yiğitbaşı askeri törenle karşılandı. Mehmetçikle öğle yemeği yiyen Yiğitbaşı ardından askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 12:55
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    Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'da yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

    Mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Afyonkarahisar'a atanan Yiğitbaşı, bölge halkının sevdiği bir mülki idare amiri oldu.

    Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

    Askeri selamladı

    Vali Yiğitbaşı'nı komutanlık binası girişinde, törenle karşılandı. Törende askeri selamlayan Vali Yiğitbaşı heyetle birlikte içeri geçti.

    Afyon Valisi Kübra Yiğitbaşı'dan jandarmaya ziyaret

    Sempozyuma başkanlık yaptı

    Yiğitbaşı burada İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Güvenli Trafik, Güvenli Tarım" sempozyumuna, ilgili birimlerle birlikte video konferans yöntemi ile katıldı.

    Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyuma, Mülki Amirler, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Tarım ve Orman, Milli Eğitim Müdürü ve diğer sorumlu birimler katıldı.

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı dan jandarmaya ziyaret #1

    Mehmetçik ile birlikte öğle yemeği yedi

    Sempozyuma Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır ile beraber katılan Vali Yiğitbaşı, toplantı sonrasında Destek Bölük Komutanlığı’na geçerek Mehmetçik ile birlikte öğle yemeği yedi. Menüde sebze çorbası, pırasa, Ankara tava, meyve ve yoğurdun bulunduğu öğle yemeği, sofra duası ile başladı.

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı dan jandarmaya ziyaret #2

    Askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi

    Vali Yiğitbaşı programına, Üniversite Rektörleri, İl müdürleri ve birçok uzmanın katıldığı öğle yemeği sonrası Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektirerek son verdi.

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı dan jandarmaya ziyaret #3

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı dan jandarmaya ziyaret #4

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı dan jandarmaya ziyaret #5

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı dan jandarmaya ziyaret #6

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı dan jandarmaya ziyaret #7

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı dan jandarmaya ziyaret #8


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