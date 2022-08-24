Afyonkarahisar’da bir ilk: TSK’nın göz bebekleri sergilendi

Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamalarında Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen statik hava araçları gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Büyük Taarruz Zaferi’nin 100. Yılı kutlamaları devam ediyor.

Bu çerçevede Hava Meydan Komutanlığında TSK Harp, Silah Araçları Sergisi, Büyük Taarruz ’un 100. Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi, "Zaferin Askeri Mehmetçik" Fotoğraf Sergisi, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.

TSK Özel Kuvvetler ekibi, Hava araçları ve savunma sanayinde kullanılan araçlar sergilendi. Binlerce vatandaşın katıldığı sergide statik hava araçları gösterisi de büyük beğeni topladı.

TSK'ya ait araçlar vatandaşların beğenisine sunuldu

Vatandaşlar hava araçlarını görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Öte yandan sergide yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlar da vatandaşların beğenisine sunuldu. 3 gün boyunca açık olacak sergi, Afyonkarahisar’da ilk kez düzenleniyor.

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"Bu toprakları korumaya devam edeceğiz"

Serginin açılışında konuşan İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp şunları söyledi:

"Aziz milletimizin yılmaz bekçisi olarak bu toprakları korumaya devam edeceğiz"

"Bulunduğumuz coğrafyanın zor bir coğrafya olduğunuz biliyoruz. Atalarımız bu coğrafyayı büyük bir azimle, cesaretle bugüne getirdiler. Biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak onlardan aldığımız güçle bu azim ve kararlılıkla bu toprakları korumaya devam ediyoruz. Milletin desteğiyle millettin emrinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri aynı kararlılıkla ve azimle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu aziz vatanı milletimizin yılmaz bekçisi olarak bu toprakları korumaya devam edecektir."

"Ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk"

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da böyle bir organizasyona Afyonkarahisar olarak ev sahipliği yapmaktan duydukları gururu ifade ederek, bu tip kutlama ve anma etkinliklerine önem verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri savunma sanayiinde kullanılan araçları yakından inceleyerek yetkili isimlerden bilgi aldı.

İHA'nın haberine göre, serginin 3 gün boyunca açık kalacağı kaydedildi.



