Afyonkarahisar’da polisin düzenlediği başarılı operasyon ile yakalanan DEAŞ'lı terörist çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliği ile yapıldı.

Yeni yıl öncesi halkın kalabalık olduğu alışveriş ve eğlence merkezi gibi yerlere yönelik DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca eylem hazırlığı yapıldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Canlı bomba olmak için eğitim aldı

Bu doğrultuda geçmiş dönemde örgütün DAŞİŞA listesinde adı geçen ve canlı bomba eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısı bulunduğu tespit edilen Iraklı Abu Shuayb Layth Raad Zaıd’in Afyonkarahisar’da olduğu belirlendi.

Ekipler yaptıkları takip sonrası şahsın kaldığı eve sabaha karşı baskın düzenledi.

Afyonkarahisar'da DEAŞ'lı terörist tutuklandı VİDEO

Cezaevine gönderildi

İHA'nın aktardığına göre baskında kıskıvrak yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.