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    Afyonkarahisar'da düğün evinde polislere saldırı

    Afyonkarahisar'da, sokak düğünü yapan aileye koronavirüs tedbirleri kapsamında, eğlencenin sonlandırılması için uyarıda bulunan polis ekibi, alkollü 5 kişinin saldırısına uğradı.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 14:35
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    Afyonkarahisar'da düğün evinde polislere saldırı

    Afyonkarahisar'da gece yarısı Kanlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis ekibi, mahalleye gelerek devam eden sokak düğününü koronavirüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istedi.

    ÖNCE KÜFÜR VE HAKARET ETTİLER, SONRA DA SANDALYE MASALARLA SALDIRDILAR

    Polisler, düğün sahibi ve müzisyenlerle görüşürken, alkollü grup da küfür ve hakarete başladı. Alkollü kişiler, sonrasında polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Saldırganlarla ekipler arasında arbede devam edince bu kez özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle düğün sahibi ile birlikte saldırıya karışan 5 kişi, gözaltına alındı.

    Afyonkarahisar'da düğün evinde polislere saldırı #1

    POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Olayda masa ve sandalye darbeleriyle yaralanan 4 polis, sağlık görevlilerince ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan bir gencin babası ise çocuğunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, serbest bırakılmasını istedi.

    Afyonkarahisar'da düğün evinde polislere saldırı #2

    Afyonkarahisar'da düğün evinde polislere saldırı #3

    Afyonkarahisar'da düğün evinde polislere saldırı #4

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