Afyonkarahisar'da etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü İhsaniye ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çok sayıda ağaç devrildi.

İHA Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde fırtına sebebiyle yaklaşık 20 yıllık çam ağacı, rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. İhsaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ait ağaç, yandaki binanın önüne devrildi. Can ve mal kaybı yaşanmadı Ağacın devrildiği yerin boş olması can ve mal kaybını önledi. İlçenin birçok yerinde etkili oldu Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, ilçenin ayrıca birçok noktasında yine ağaçların rüzgar nedeniyle devrildiği belirtildi.