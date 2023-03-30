Afyonkarahisar'da etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü
İHA

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde fırtına sebebiyle yaklaşık 20 yıllık çam ağacı, rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi.

İhsaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ait ağaç, yandaki binanın önüne devrildi.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Ağacın devrildiği yerin boş olması can ve mal kaybını önledi.

İlçenin birçok yerinde etkili oldu

Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, ilçenin ayrıca birçok noktasında yine ağaçların nedeniyle devrildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü