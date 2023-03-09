Afyonkarahisar'da gurbetçi çift, umre parasını depremzedelere bağışladı Sandıklı ilçesinde gurbetçi çift, biriktirdikleri umre parasını depremzedelere destek olmak için Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim etti.

Tüm ülke deprem yaralarını sarmak için 85 milyon tek yürek oldu.

Fransa'dan, yılın belirli dönemlerinde Akin köyüne gelen gurbetçi Yusuf ile Safiye İnce çifti, Sandıklı Kaymakamlığını ziyaret ederek depremzedeler için bağış yapmak istediklerini bildirdi.

Umre parasını bağışladılar

Çift, biriktirdikleri umre parası ile Fransa'daki oğullarının gönderdiği parayı depremzedeler için Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağışladı.

Yusuf İnce, gazetecilere, Fransa'da televizyonu açtığında Türkiye'de büyük bir deprem olduğunu görünce çok üzüldüğünü söyledi.

"Bundan sonra da yardımlarımıza devam edeceğiz"

Depremin yıkıcı boyutundan etkilendiklerini vurgulayan İnce şu ifadeleri kullandı:

Eşime, bu yıl umreye gitmeyelim, parasını depremzedelere gönderelim dedim. Eşim de sağ olsun, olur dedi. İnşallah, bundan sonra da yardımlarımıza devam edeceğiz.

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün de bağış makbuzunu hayırseverlere vererek, "Allah hayrınızı kabul etsin. Allah bir daha devletimize, milletimize böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.